90 yaşındaki emekli cerrah hayatını kaybetti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kuruttuğu yaprakları sanata dönüştüren 90 yaşındaki emekli cerrah Erdoğan Sönmez, hayatını kaybetti. Sönmez’in cenazesi Kocacamide kılınan namazın ardından Börülceköy mezarlığında toprağa verildi.

Edremit İlçesinde Sigorta Hastanesi Baştabipliği görevinde de bulunan Erdoğan Sönmez, emeklilikten sonra yerleştiği Burhaniye de kendini sanata verirken, çeşitli gazete ve televizyonlarda da haber oldu.

Sönmez’in kuruttuğu yapraklar üzerine altın varak ile yaptığı resimler yoğun ilgi gördü. Öğretmenler Mahallesinde yaşayan Sönmez, bir süredir tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, Kocacamide kılınan namazın ardından Börülceköy Mezarlığında toprağa verildi. Sönmez’in cenaze törenine, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı.