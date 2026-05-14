90 yıl hapsi istenmişti: Tanju Özcan'dan açıklama

Hakkında 90 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, iddianame hakkında ilk kez açıklama yaptı.

İddianamede kendisinin veya yakın çevresinin 1 kuruş bile menfaat sağladığına ilişkin itham olmadığını belirten Özcan, "Bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım?" dedi.

"HODRİ MEYDAN"

Tanju Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Sonunda davam açılmış. Savcılığa göre türlü türlü yolsuzluklar yapmışım!

Ama günün sonunda şahsına veya yakınlarına 1 kuruşluk menfaat sağladı iddiası yok. Peki, sormak lazım o zaman;

Ben kendime veya yakınlarıma menfaat sağlamamışsam, bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım?

Lütfen duruşmaları izleyin. Ben hazırım!

Hadi bakalım, hodri meydan!”

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da yer aldığı 7'si tutuklu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından, diğer 18 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezalandırılması istenen iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Özcan hakkında 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.