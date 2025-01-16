90 yıl önceki istihbarat belgelerinde Atatürk'e verilen kod adı ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), faaliyetleri kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin, aslında Teşkilat adına çalıştığına ilişkin bilgilerin yer aldığı 1935 tarihli istihbarat raporunu internet sayfasında yayımladı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına bir yenisi eklendi.

Bu belge, faaliyetleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins'in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına ilişkin 1935 tarihli istihbarat raporu oldu.

Belgeye göre Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi'nin kod adları da yer aldı:

Mustafa Kemal Atatürk: Robertson

İsmet İnönü: Smith

Mareşal Fevzi: Brown

Söz konusu 2 Şubat 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

"Kollins, 28 Ocak 1935'te İstanbul'a dönmüştür. Buradan gazete muharrirlerinden Bay Nurettin'le görüşmüş ve Ankara muhabiri olarak angaje etmiştir. Bay Nurettin, Kollins için yazacağı telgrafları ve ondan alacağı direktifleri bize gösterecektir.

İlk verdiği talimatta, Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith, Mareşal Fevzi yerine Brown adlarını kullanmasını söylemiştir. Kendisi bulunmadığı zaman yerine Canut bakacağı ve kendi adresinin Fındıklı-Exelsior oteli olduğunu söylemiştir. Burada Bay Nurettin'le temasa geçilerek Kollins'in Ankara ile olan muhabere ve temaslarının bu yoldan takibini ve bildirilmesini dilerim."