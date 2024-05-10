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90’lar Türkçe Pop Fest, 2 Haziran'da ODTÜ Vişnelik'te

ODTÜ Vişnelik Çim Amfi, 2 Haziran'da 90’lar Türkçe Pop Fest'e ev sahipliği yapacak.

Kültür Sanat
  • 10.05.2024 13:48
  • Giriş: 10.05.2024 13:48
  • Güncelleme: 10.05.2024 13:54
Kaynak: Haber Merkezi
90’lar Türkçe Pop Fest, 2 Haziran'da ODTÜ Vişnelik'te

90’lar Türkçe Pop Fest, 2 Haziran'da ODTÜ Vişnelik Çim Amfi'de düzenlenecek. 

Dj Hakan Küfündür’ün öncülüğünde gerçekleşecek renkli festivalde; Çelik'ten Burak Kut'a; Yonca Evcimik'ten Ege'ye; Ümit Sayın'dan Mansur Ark'a; Grup Vitamin'den Şahsenem'e her biri milyonların kalbini fethetmiş yıldız isimler sahne alacak.

Etkinliğin biletleri Biletix ve Bubilet üzerinden satılacak. 

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