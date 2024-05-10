90’lar Türkçe Pop Fest, 2 Haziran'da ODTÜ Vişnelik'te
ODTÜ Vişnelik Çim Amfi, 2 Haziran'da 90’lar Türkçe Pop Fest'e ev sahipliği yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
90’lar Türkçe Pop Fest, 2 Haziran'da ODTÜ Vişnelik Çim Amfi'de düzenlenecek.
Dj Hakan Küfündür’ün öncülüğünde gerçekleşecek renkli festivalde; Çelik'ten Burak Kut'a; Yonca Evcimik'ten Ege'ye; Ümit Sayın'dan Mansur Ark'a; Grup Vitamin'den Şahsenem'e her biri milyonların kalbini fethetmiş yıldız isimler sahne alacak.
Etkinliğin biletleri Biletix ve Bubilet üzerinden satılacak.