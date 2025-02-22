90’larda genç olmak

Emrah KOLUKISA

Şu sıralar Tünel’deki Metrohan ve Kadıköy’deki Baba Sahne’de sahnelenen “Sen Ne Güzeldin Aşkımızın Şehri” izleyiciyi 90’lı yılların İstanbul’una götürüyor. Sema Elcim’in yazdığı oyunda 17 yaşında Bursa’dan okumak için İstanbul’a gelen Ebru’nun yaşadıklarına tanık oluyor ve 90’lı yılların siyasi çalkantıları içinde onun nasıl büyüdüğünü, aşkı nasıl yaşadığını, kayıplarla nasıl baş etmeye çalıştığını görüyoruz.

Tiyatro DEA’nın sergilediği tek kişilik oyunda rol alan genç oyuncu Naz Çağla Irmak ve oyunun yazarı Sema Elcim ile BirGün TV’de bir araya geldik ve 90’lara döndük.

Oyunun yazım aşamasıyla başlayalım isterseniz, hayatınızdan parçalar var gibi duruyor oyunda, öyle mi gerçekten?

Sema Elcim: Mutlaka otobiyografik bir kısmı var, çıkış noktası o, ama tamamı benim anılarımdan ya da yaşadıklarımdan gelmiyor. Ciddi bir kurgu var ama her yazar tabii ki heybesinden beslenir, ben de beslendim heybemde biriktirdiklerimden. 90’ları anlatıyoruz oyunda… 90’lı yılların aslında iki tarafı vardır, bir yanda çok gelişmiş ve çok renkli bir pop kültürünü olduğu, bir de çok karanlık, faili meçhuller, siyasi cinayetler, siyasi skandalların yaşandığı, örneğin Susurluk, 28 Şubat, Manisalı Gençler Davası gibi, olayların yaşandığı bir dönem. Tabii ki 80’lerden aldığı bir de yük var taşıdığı, ve sanki 2000’li yıllara girerken yaşadığımız son karanlık tünel olmuş 90’lar. Şimdi çok aydınlık mı onu ayrıca tartışırız. Oyunda 17 yaşında taşradan üniversite için İstanbul’a gelen bir genç kızın gözünden bütün o siyasi panoramayı anlatmaya çalıştık.

Çağla, siz herhalde 90’larda bebektiniz…

Naz Çağla Irmak: Ben 97 doğumluyum, oyun 96’da geçiyor, yoktum bile o sırada… Ama benim için de o adar farklı bir deneyim oldu ki, ben bu oyunla birlikte bugünlere nasıl geldiğimizi daha da derinlemesine anladım. Ben siyasetle çok ilgiliyim ama eskiden, lise zamanımda daha da çok ilgiliydim, Cumartesi Anneleri’nin eylemlerine, yürüyüşlere falan hep katılırdım. Şimdi çok daha iyi anlıyorum, bugünlerinin adım seslerinin 90’lardan geldiğini bu oyunla anlamış oldum diyebilirim.

Özellikle 90’ları anlatmak neden önemliydi sizin için?

Sema Elcim: Türkiye yakın tarihine, siyasi geçmişine baktığımızda 60’lar olsun 70’ler olsun hep ihtilallerle, darbelerle damgalanmış 10 yıllar olarak bölünmüş kendi içinde. 80’ler de keza… Ama 90’lara baktığımızda sanki o 10 yılın önemini çok anlamıyoruz gibi geliyor bana. Çok yakın bir dönem ama bir yandan da uzaklaştırmaya çalıştığımız bir dönem, karanlık yönleri açısından söylüyorum. Sanki üstünü kapatmaya çalıştığımız, unutmaya çalıştığımız bir dönem gibi. Biz de işte özellikle benim yaş grubumdaki insanların oyunla, metinle ciddi ilişki kurabileceği bir oyun olsun istedik ve 90’lara yakından bir büyütüçle baktık. Tarafsız da olmak istedim, yani oradan buradan değil, tamamen 17 yaşındaki, pırıl pırıl bir genç kızın zihninden olayları yorumlamak…

Naz Çağla Irmak: Aslında Bursa’dan o yaşta İstanbul’a gelen bir genç kızın daha öncesinde sahip olduğu bazı yüzeysel fikirlerin altının nasıl dolduğunu görüyoruz Ebru’yu izlerken. Hatta bazı fikirlerinin yanlış olduğunu fark ediyor, Fatma Nur ile olan hikâyesi gibi… Başörtülü bir kız Fatma Nur ve Ebru hiç başörtülü arkadaşı olamazmış gibi düşünürken en iyi arkadaşı olduğunu görüyor. Aslında özgürlüğün ne demek olduğunu oralarda anlıyor.

İstanbul Üniversitesi tabii o dönem her şeyin de içindeydi, değil mi?

Sema Elcim: Elbette, o yıllarda İstanbul Üniversitesi’nde okumuş biri -ben de orada okudum- Türkiye’nin bütün problemlerini, bütün siyasi, sosyal, ekonomik problemlerini yaşamış oluyordu.

Tek kişilik bir oyun bu ve 85 dakika boyunca hiç durmayan bir tempoda, ciddi bir performans sergiliyorsunuz. Bu tip tek kişilik oyunlar oyuncuların ustalık dönemlerinde daha çok cesaret ettiği işlerdir. Hiç çekindiniz mi oyuna başlarken?

Naz Çağla Irmak: Bu benim ilk tek kişilik oyunum ama ben öğrenciliğimde de birisiyle bir parça çalışmaktan ziyade tirat çalışmayı seçerdim. Aynı zamanda çok korktuğum da bir şey tabii. Düştüğünde kaldıracak biri yok yanında, hata yaptığında seni toparlayacak biri yok. Bir meydan okuma benim için, onu söyleyebilirim. Burada tabii yönetmenimiz Nagihan Gürkan’ın da çok yardımı oldu, beni hiç sahnede yalnız hissettirmedi. Onun rejisi beni her zaman güvende hissettirdi. Bir de biraz daha açık biçim bir oyun olduğu için, yani her şeye müsait olduğu için, zorlandığım yerde, unuttum diyelim bir şeyi, reji masasına bile sorabilirim, öyle bir oyun.

Çok da ilginç bir dekoru var oyunun, biraz bahsedelim mi?

Sema Elcim: Aslında biz bu oyunu bir enstalasyon olarak düşündük biraz, yani mülti-disipliner bir projeydi bu. Dolayısıyla sanat yönetmenimiz Başak Bugay’ın küplerden oluşan bir çalışmasını biz sahnede dekor olarak kullanıyoruz. Oyunda hem dekor olarak bir yerleştirme var, hem müzik olarak ve video olarak var. Kaan Temizkan’ın İstanbul videoları… Birçok disiplin bir arada.

Naz Çağla Irmak: Bütün bunlar aslında oyuncu olarak bana yardım ediyor, iyi ki varlar, onlar da benim gibi sahnede oyuncular, bana öyle geliyor. Hele ki ses ve ışık, tamamen oyuncu gibi benimle beraber oynuyor. Reji beni yalnız bırakmıyor derken bunu kastediyordum.

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