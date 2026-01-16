90’ları andıran gözaltı görüntüsü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Nur Mahallesi'nde haber takip eden Ajansa Welat muhabiri Nedim Oruç polisler tarafından zorla zırhlı araca konularak gözaltına alındı. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti. Darp edilerek gözaltına alınan ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Oruç'un dosyasında, 24 saat avukat kısıtlama kararı verildiği ve dosya hakkında gizlilik kararı verildiği öğrenildi.

Nedim Oruç

Avukatlar, dosyada alınan 24 saat avukat görüş kısıtlamasına itiraz etti. Oruç'un gözaltına alınmasına tepki gösteren DİSK Basın İş, Oruç'un derhal serbest bırakılmasını istedi. DİSK Basın İş, "Basın emekçilerinin darp edilerek gözaltına alınmasını kınıyor, bu durumun aynı zamanda toplumun haber alma hakkına müdahale olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Gazetecilerin gözaltına alınması da, toplumun haber alma hakkının engellenmesi de kabul edilemez. Gazeteci Nedim Oruç derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.