91 göçmen alıkonuldu

Haber Merkezi

Çanakkale, Kırklareli ve Edirne’de bir günde 91 göçmen alıkonuldu. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta içerisinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi. Lastik botta 20’si çocuk toplamda 37 göçmenin olduğunu tespit eden sahil güvenlik ekipleri göçmenleri karaya çıkardı. Afganistan uyruklu oldukları tespit edilen göçmenlerin, işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildiği öğrenildi.

Edirne’de ise 27 göçmen alıkonuldu. İl Jandarma Ekipleri tarafından Lalapaşa’da düzenlenen denetimlerde tespit edilen 27 göçmen gözaltına alındı. Göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan Kırklareli’nde de 27 göçmen alıkonuldu. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde yürüttüğü çalışmalarda bir otomobilin bagajında olduğu tespit edilen 2 göçmen, Jandarma ekiplerince ise kırsal bölgelerdeki çalışmalarda 25 göçmen alıkonuldu. Göçmenler haklarındaki işlemlerin arından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.