Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

92 yaşındaki adam budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, ağaç budarken yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 23:45
  • Giriş: 11.09.2024 23:45
  • Güncelleme: 12.09.2024 00:08
Kaynak: AA
92 yaşındaki adam budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Musa Mete (92), Beğendik Bağları Çifte Harman Sokak'ta budamak için çıktığı elma ağacından dengesini kaybederek yere düştü.

Yaşlı adamın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Mete'nin cesedi morga kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol