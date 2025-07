92 yaşındaki Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, 8'inci dönemi için aday olduğunu açıkladı

92 yaşındaki Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, 8'inci kez seçimlerde aday olacağını açıkladı.

1982'den beri Kamreun Devlet Başkanı görevini yürüten Paul Biya, 12 Ekim'de yapılacak seçimleri kazanması halinde 100 yaşına kadar ülkeyi yönetebilir.

Dünyanın en yaşlı devlet başkanı olan Biya, sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

”Başkanlık seçimlerinde adayım. “Karşı karşıya olduğumuz zorlukların aciliyeti neyse, size hizmet etme kararlılığım da en az o kadar güçlüdür. İçiniz rahat olsun.”

I am a candidate for the 12 October 2025 presidential election.

Rest assured that my determination to serve you is commensurate with the serious challenges facing us.

Together, there are no challenges we cannot meet.

The best is still to come.#Biya2025#PaulBiya#Cameroon pic.twitter.com/yIq7I1jTJ6