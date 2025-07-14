92 yaşındaki Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, 8'inci dönemi için aday olduğunu açıkladı

92 yaşındaki Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, 8'inci kez seçimlerde aday olacağını açıkladı.

1982'den beri Kamreun Devlet Başkanı görevini yürüten Paul Biya, 12 Ekim'de yapılacak seçimleri kazanması halinde 100 yaşına kadar ülkeyi yönetebilir.

Dünyanın en yaşlı devlet başkanı olan Biya, sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

”Başkanlık seçimlerinde adayım. “Karşı karşıya olduğumuz zorlukların aciliyeti neyse, size hizmet etme kararlılığım da en az o kadar güçlüdür. İçiniz rahat olsun.”

I am a candidate for the 12 October 2025 presidential election.

Rest assured that my determination to serve you is commensurate with the serious challenges facing us.

Together, there are no challenges we cannot meet.

The best is still to come.#Biya2025#PaulBiya#Cameroon pic.twitter.com/yIq7I1jTJ6 — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) July 13, 2025

Biya 2008’de iki yıllık görev süresi sınırını kaldırarak 25 yıllık iktidarını uzatmıştı. Muhalefetin özgür ve adil olmadığını öne sürdüğü 2018 seçimlerini yüzde 71,28 oy oranıyla kazandı.

Kamerun, 1960’ların başında Fransa ve Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandığından bu yana yalnızca iki devlet başkanı gördü.

Biya'dan önceki devlet başkanı Ahmadou Ahidjo, 1960'dan 1982'ye kadar 22 sene boyunca bu görevi yürütmüştü.