93 işçi işten atıldı, kalanlar ise maaşlarını alamıyor: Karşıyaka'da direniş sürecek

Karşıyaka Belediyesi'nde işçilerin 126 gündür süren direnişi devam ediyor. İşten atılan ve belediye binası önünde eylemlerini sürdüren 93 işçi, 3 aydır maaş alamadıklarını belirten Kent A.Ş. işçileri ile bir araya geldi.

İşçilerin örgütlü olduğu Disk Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasını Şube Başkanı Barış Okur okudu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Okur, “Kendisinin biz verdiği cevap, ‘Ben olsam taksitli maaş vermek zorunda olan bir kurumla çalışmaz, gider iş bulurum’ oldu. Biz buranın kendisinin fabrikası olmadığını ve bu insanların yıllardır Karşıyaka halkına hizmet ettiğini söyledik. Buranın gerçek sahipleri bizleriz” ifadelerini kullandı.

İşçilerin, 2024 yılının başında imzalanan toplu iş sözleşmesinden (TİS) 3 aylık geriye dönük ve Eylül, Ekim, Kasım aylarından maaş alacağı bulunduğunu aktaran Okur, şunları söyledi:

“Ayrıca 126 gündür haksız hukuksuz bir şekilde işten çıkartılan 93 Kent A.Ş. çalışanı ile Karşıyaka Belediyesi’nde direnişimiz devam etmektedir. 'İşverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık, işverenin sırlarını ifşa etmek' gibi yüz kızartıcı suçları barındıran 46 ve 26 kodları ile çıkartılan ancak bu kodlarla yakından uzaktan ilgisi olmayan 93 çalışan. Defalarca görüşme yaptığımız ve işlerine iade edilmeleri talebinde bulunduğumuz arkadaşlarımız için işverenin tutumu değişmemekte ve çıkartılanları işe geri almayacağı yönündedir. Bilinmelidir ki bu iki durum değişmediği sürece, Kent A.Ş. krizi artarak devam edecektir.”

"ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDASINIZ"

Bir tarafta maaşlarını hep taksitle ve geç alan çalışanlar, diğer tarafta ise haksız hukuksuz yere işten çıkartılanlar olduğunu vurgulayan Okur, “Çıkarttığınız çalışanlarınız kapının önünde eylem yaparken, 3 aydır maaş alamayan çalışanlarınız borç batağındayken ve yoksullukla boğuşurken; bu kenti 5 yıl huzur içerisinde nasıl yöneteceksiniz merak ediyoruz. Bu kenti gerçekten yönetmek istiyorsanız, bu iki duruma da acil çözüm bulmak zorundasınız” dedi.

Maaş alacaklarının düzene girmesi ve çıkartılan işçilerin işlerine iade edilmeleri olmak üzere iki talepleri olduğunu belirten Okur, “Aksi halde eylem ve etkinliklerimizin şiddetini arttırarak, hakkımızı alana kadar mücadele etmek için her alanda olmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Son olarak belirtmek isteriz ki 14 gündür haksız hukuksuz bir şekilde tutuklanan Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanımız Kemal Göksoy derhal serbest bırakılmalıdır. Buradan onlara da selamlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.