93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda “Robot Sophia”lı açılış

Türkiye’nin fuarcılık serüvenini başlatan ve birçok ilki gerçekleştiren İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 93’üncü kez görkemli bir törenle kapılarını açtı. Açılış töreni, Kültürpark Lozan Kapısı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yapıldı Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, basın mensupları ve yurttaşlar da katıldı. 30 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında “teknoloji” temasıyla yapılan, onur konuğu ilin İstanbul, özel konuğun Küba olduğu 93’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı, dünyayı bir kez dana İzmir ile buluşturuyor.

Teknoloji temasıyla yapılan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın merakla beklenen sürpriz konuğu da açılışta sahnedeydi. Konuk robot Sophia, alkışlar ve meraklı bakışlar eşliğinde kendisini izleyenlerle buluştu. Robot Sophia, “Sürpriiiiz! Merhaba İzmir! Türkiye'nin ilk ve 93 yıldır devam eden en köklü fuarına beni davet etmenizi bekliyordum! Sonunda geldim” diyerek sahnedekileri selamladı. 93. İEF'in birçok teknolojik ilke yıllar içinde ev sahipliği yaptığını hatırlatan robot Sophia, Atatürk'ün “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözünü hatırlatarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Akıllı trafik sistemlerinden sürdürülebilir enerji yönetimine, iklim değişikliği ve afet konularından şehir planlamasına kadar pek çok alanda yapay zekadan faydalanma konusuna değinen robot Sophia, “İzmir bu iş için biçilmiş kaftan!” dedi. Sophia ile sahnede buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise “Heyecan ve şaşkınla izledik kendisini. Bir robot tarafından ilk defa 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlandı. Hoş geldin Sophia” dedi.

TEMANIN TEKNOLOJİ OLARAK BELİRLENMİŞ OLMASINI SON DERECE ÖNEMSİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tarihine değinerek “İzmir Fuarı'nın geçmişini düşünüyordum. Mutlaka dedim ki; bu fuarın çağı yakalaması, teknolojiyi yakalaması, inovasyon ve AR-GE’ye yönelik olarak çok önemli işlerin yapıldığı bir zemin yaratması, bunun yıllara yayılarak da İzmir’in yeniden Türkiye'nin çekim merkezi haline gelmesi önemliydi. Bu senenin temasının teknoloji olarak belirlenmiş olmasını son derece önemsiyorum” dedi.

Yapay zeka ile aday belirleme sürecini hatırlatan Özel, yapay zeka kullanımının başarıda büyük rol oynadığını söyledi. Özel, “Süreç analizinde, gerçeği görmede, teknolojiden yararlanmada, sürdürülebilir belediyecilik çalışmalarında Türkiye'nin en iyisi olan Cemil Tugay'ın İzmir'de de en iyisini yapacağına, bu takıma kaptanlık yapacağına olan inancımı bir defa daha ifade ediyorum. Bu kentin bundan sonra çok başka bir noktaya gideceğine inanıyorum. Ben çok iyi niyetli ve gayretli bu çabayı tüm belediye başkanlarımızda görüyorum. Onların kentte en iyi hizmeti yapabilmeleri için, ihtiyaç duydukları kamuoyu desteğinin sizin tarafından sağlanması önemli. İzmir'i seviyorum, Türkiye'yi seviyorum” diye konuştu.

FUARIMIZ BİZE MORAL VERİYOR

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın doğuş hikâyesini anlatan ve İEF’in dünyayı çok uzun yıllardır İzmir’de buluşturduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir Fuarı hep hayatın tarafında oldu. Hep umut aşıladı, insanları neşelendirdi, yaratıcılığı teşvik etti ve ticaretin devamlılığını sağlayarak yeni geçim kaynakları yarattı. Fuarımız bugünlerde İzmir halkı olarak bize de yaşadığımız üzücü olayların ardından moral veriyor. Karşıyaka’da, Tire’de, Bayındır’da, Menderes’te, Bergama’da, Urla’da, Çeşme’de üzücü yangınlar yaşadık. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın, ilçe belediyelerimizin büyük gayretleriyle mücadele ettik. Fuarı, bu yangınların ertesinde açıyoruz. İnanıyoruz ki küllerinden yeniden doğacak yanan alanlarımız. Tıpkı, şu an içinde bulunduğumuz Kültürpark’ın, Kurtuluş Savaşı’nın ardından çıkan Büyük İzmir Yangını sonrası, küllerinden yeniden doğması gibi… Çünkü o mucizeleri gerçekleştirenler, bizim atalarımız, kahramanlarımız. Onlar; başta Atatürk olmak üzere cumhuriyeti kuran, yıkıntıların arasından hayat yeşertenler… 93. İzmir Enternasyonal Fuarı bizi, yaşadığımız zamanın kötü olaylarının da ötesine taşıyacak. Neşemizi, umudumuzu, sosyal hayatımızın canlılığını hatırlatacak” dedi.

500 DRON KÖRFEZ’DE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda dron gösterisi yaptı. İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarası, 500 dronun görsel şöleni ile unutulmayacak anlara sahne oldu. İzmirli yurttaşların gösteriyi en iyi açıdan izleyebilmesi için Alsancak İskelesi’ne platform kuruldu. Gösteride, 500 dron gökyüzüne yükseldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve imzası, Atatürk’ün “Zafer, ‘Zafer benimdir' diyebilenindir” sözü, zeybek oynayan bir efe, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” yazısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yazısı ve Saat Kulesi logosu ile Türk bayrağı görselleri, dronlar tarafından oluşturuldu. Kentin çeşitli noktalarından da izlenebilen görsel şöleni yakından görme fırsatı bulan İzmirliler, cep telefonu ile kayıt alarak unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.