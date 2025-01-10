93 yıllık fabrika icradan satılıyor

Balıkesir Sanayi Odası’nın önceki dönem başkanlarından Ahmet Kula’ya ait 93 yıllık fabrika icradan satışa çıkarıldı.

Balıkesir-İzmir kara yolu üzerinde bulunan fabrika için icradan belirlenen rakam 196 milyon TL oldu.

26 bin metrekare arsa üzerine kurulu olan Kula Gıda Kombinalarına ait fabrikanın satışı 4 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

Kula Gıda Kombinaları yaşadığı mali krizi aşamayınca 2019 yılında mahkemeye başvurarak konkordato ilan etmişti.

Temeli 1932 yılında atılan fabrikanın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Kula, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda bulunmuş ve yıllarca Balıkesir’in kalkınması için çaba göstermişti.

Kula Gıda Kombineleri İSO tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşları arasında da yerini almıştı.