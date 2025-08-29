94. İzmir Enternasyonal Fuarı kortejle başladı

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 94’üncü buluşmasına kortejle merhaba dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla 29 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen 94. İEF, 29-31 Ağustos tarihlerindeki 19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali’yle eş zamanlı olarak başladı.

İki organizasyonun korteji, fuar coşkusunu İzmir sokaklarına taşıdı.

Gündoğdu Meydanı’ndan başlayan korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir, geçmiş dönem CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, ilçe belediye başkanları, büyükelçiler, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’dan gelen konuk ülkelerin temsilcileri ve dans ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda İzmirli katıldı.



Kortej İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve dans ekiplerinin gösterileri eşliğinde Gündoğdu Meydanı’ndan başladı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde ilerleyen kortej, Plevne Bulvarı üzerinde devam etti. Korteje katılamayan İzmirliler, evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarla, marşlarla ortak oldu. Başkan Dr. Cemil Tugay, kortej boyunca İzmirlileri selamladı. Plevne Bulvarı’nın ardından Lozan Meydanı’ndan Kültürpark’a girildi.

Kortej, Lozan Meydanı’nda konfeti şovlarıyla karşılandı. 94. İEF şerefine balonlar gökyüzüne yükseldi.