95 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 95 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte geri ödeme kapsamına alınan ilaçların 5’i kanser, 6’sı diyabet, 5’i kronik immün trombositopeni, 5’i talasemi ve 5’i de astım-KOAH tedavilerinde kullanılıyor.