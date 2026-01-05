950 teknik direktöre bahis soruşturması geliyor iddiası

Türkiye’de futbolda yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Kulislerde konuşulan son bilgilere göre Soruşturmanın yeni aşamasında teknik direktörler ve menajerlerin de inceleme sürecine dahil edildiği belirtildi.

Hakemler, futbolcular, gözlemciler ve temsilcilerin ardından, gelecek yeni dalgada teknik adamlar ile menajerlerin de mercek altına alınacağı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen bazı isimleri bu hafta içinde kamuoyuna açıklaması ve bu kişilerle ilgili dosyaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesi bekleniyor.

950 TEKNİK DİREKTÖRE SORUŞTURMA

Kulislerde, disipline sevk edilmesi muhtemel isimler arasında Süper Lig’de görev yapan teknik direktörler ve menajerlerin de bulunduğu konuşuluyor.

Ayrıca Türkiye liglerinde, amatör takımlar da dahil olmak üzere 139 kulüpten yaklaşık 950 teknik adam hakkında bahis faaliyetlerine yönelik inceleme başlatıldığı iddia edildi.