%96 Engelli tutuklu İrfan Yılmaz: “Adli Tıp ‘cezaevinde kalamaz’ dedi, tahliye edilmedim”

Sarya TOPRAK

Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen tahliye edilmeyen %96 engelli İrfan Yılmaz, üç aydır cezaevinde tutulduğunu belirterek yaşadıklarını BirGün’e yazdığı mektupta anlattı. Yılmaz, tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğunu, tek başına hiçbir ihtiyacını karşılayamadığını ve cezaevi koşullarında yaşamının fiilen imkânsız hale geldiğini belirtirken gönderdiği mektubu bile başkasına yazdırmak zorunda kaldığını söyledi.

İrfan Yılmaz, cezaevinde tutulmasının hem hukuka hem de insan onuruna aykırı olduğunu vurguladı. Kendi başına hiçbir işini yapamadığını, yürüyemediğini, tuvalete gidemediğini ve yaşamını yalnızca hücre arkadaşlarının yardımıyla sürdürebildiğini ifade eden Yılmaz, “Yardım almadan yapabildiğim tek şey nefes almak ve çok zor da olsa konuşabilmek” dedi.

ADLİ TIP: CEZAEVİNDE KALAMAZ

Yılmaz’ın aktardığına göre, sağlık durumu sebebiyle cezaevi kampüsü içindeki devlet hastanesinin sağlık kuruluna çıkarıldı. Kurul kararıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Yılmaz için Adli Tıp, “bu haliyle cezaevinde kalamaz” yönünde rapor düzenledi.

Ancak Yılmaz, bu rapora rağmen tahliye edilmediğini söyledi. Adli Tıp raporunun uygulanmadığını belirten Yılmaz, “Tahliye edilmeyi bekliyordum” dedi.

“TOPLUM GÜVENLİĞİ” GEREKÇESİ

Tahliyenin engellenmesine gerekçe olarak “toplum güvenliği” gerekçesinin öne sürüldüğünü söyleyen bu gerekçeye tepki göstererek, “%96 engelli bir insan toplum güvenliğini nasıl tehdit edebilir? Bu halimle nasıl bir tehlike oluşturabilirim?” diye sordu.

“GERÇEK NEDEN SİYASİ”

Yılmaz, yaşadıklarının arkasında siyasi nedenler olduğunu savundu. Sosyalist görüşlere sahip olduğunu belirten Yılmaz, “Yapabildiğim tek şey düşüncelerimi ifade etmek ve eleştirmek. Bunun dışında hiçbir şey yapmam mümkün değil” dedi.

Adli Tıp Kurumu’nun kesin raporuna rağmen cezaevinde tutulmasının, hukukun yok sayılması anlamına geldiğini dile getiren Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararlarının dahi uygulanmadığı bir tabloyla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

“ÖLÜME TERK EDİLMİŞ DURUMDAYIM”

Cezaevi koşullarının sağlık durumu nedeniyle hayati risk yarattığını vurgulayan Yılmaz, “Adli Tıp kararları polis tarafından kabul edilmediği için insanlık dışı koşullarda tutuluyorum. Bu durum fiilen ölüme terk edilmek demek” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, mektubunda yaşadıklarının duyurulması çağrısında bulunarak, “Bütün bu halimi ve yardım çığlığımı duyacak ve duyuracak herkesten destek bekliyorum” dedi.