960 milyon dolar serveti olan Ali Sabancı, geçinemiyormuş

ESAS Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'nin en zengin ailelerinden Sabancı mensubu, 960 milyon dolarlık kişisel serveti olan ve 9 milyar dolarlık varlık yöneten Ali Sabancı, "arzu ettiğine kıyasla geçinemediğini" söyledi.

Ekonomim'in aktardığına göre Ali Sabancı, Fast Company Türkiye’nin İstanbul’da düzenlediği 2025’in son CEO Council etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.

"BEN GEÇİNEMİYORUM"

“Yeni Normal Sonrasında Hazırlık” başlıklı oturumda Rafat Avni’nin sorularını yanıtlayan Ali Sabancı, "geçinemediğini" şu sözlerle anlatmaya çalıştı:

"Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım. O insanların başka yere gittiklerinde yıldızlarını parlamaya devam etmesi lazım. BBVA’nın CEO’su merittir. Düşünsel, öyle yapılacak insan da lazım. Finansal olarak da insanları sarhoş edecek yapılar olması lazım.”

"9 MİLYAR DOLARLIK VARLIK YÖNETİYORUZ"

Geçinemediğini söyleyen Sabancı, 9 milyar dolarlık varlık yönettiklerini ve varlıklarının yüzde 50'sinin yurt dışında olduğunu söyledi:

"120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Londra’da, Frankfurt’ta, New York’ta ofislerimiz vasıtasıyla Dubai’de. Biz ortaklarımızla şefin yediği yemeği yiyoruz. Ama insanın aklından geçen ‘o şef ne yemek yiyor’ ve ümit ediyorsun şef zayıf değil. Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular."

Ali Sabancı, 960 milyon dolar kişisel servetiyle Forbes Türkiye'nin 2025'te yayınladığı "en zengin Türkler" listesinde 34. sırada yer almıştı.