97 kişinin öldüğü binaların inşaatında malzemeden çalmıştı: AKP'li müteahhit tahliye edildi

Hatay’da 97 kişiye mezar olan Özkan City Bloklarının müteahhidi AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan tahliye edildi. “Reis’in dava adamıyım” diyen AKP’li müteahhit Mehmet Özkan’ın firmasının inşa ettiği bloklarda uygunsuz malzemeler kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan kentlerin başında gelen Hatay'da 97 kişinin öldüğü binaların AKP'li müteahhiti ve kardeşi tahliye edildi.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, Özkan City Blokları’nın “Reis’in dava adamıyım” diyen AKP''li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan tahliye edildi. Aileler ise söz konusu karar tepki gösterdi.

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AKP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Özkan Kardeşler İnşaat, yerle bir olup yüzlerce insana mezar olan “Özkan Golden City” sitesini 2017 yılında yapan firma. Şirketin sahibi Mehmet Özkan, 2019 yılında AKP Antakya’dan Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmuş bir isim.

Özkan, 15 Şubat'ta “Dava adamıyız her daim reisin emrindeyiz” şeklinde bir paylaşıma da imza atmıştı. Firma, "Depreme dayanıklı C-35 betonu ve TSE analizli demir kullanıldığı”nı belirterek, sitedeki daireleri satmıştı. Özkan, söz konusu sitede atış poligonu ile spor salonunun olduğunu bildirmişti.

Maraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan kentlerin başında gelen Hatay'da 97 kişinin hayatını kaybettiği, Özkan City Blokları’na ilişkin bilirkişi raporunda, inşaatta uygunsuz malzemeler kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İHMALLER ZİNCİRİ

Binanın kolonlarının kaç tane ve nerede olduğuna dair bilgilerin de yer aldığı statik raporun kayıp olmasına karşın bilirkişi ihmaller zincirini ortaya koymuştu. Bilirkişinin hazırladığı raporda yapım sorumlusu müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilileri, statik uygulama denetçisi, varsa uygulama denetçisi, varsa kontrol elemanı asli kusurlu bulunurken belediyenin yapı kontrol birimi ise tali kusurlu bulunmuştu.

Blokların müteahhitlerden İrfan Özkan, depremin 1 yılı dolmadan serbest bırakılmıştı.