97 yaşındaki Hacile Teyze: “Yapılan haksızlığı bu yaşta kabul edemem”

Sinop’un Erfelek ilçesi Karaköy’de yaşayan 97 yaşındaki Hacile Kocaman, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılarak katılarak oyunu kullandı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek oldu.

Oyunu kullandıktan sonra konuşan Hacile Kocaman, "İmamoğlu’na yapılan haksızlığı kabul edemiyorum. Atatürk’ün partisine yapılan haksızlığı bu yaşta kabul edemem. Ben bu oyu İmamoğlu, için attım" dedi.