98 kadın ilk kez su altına dalış yaptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘‘Dalsın Kızlar’’ projesi kapsamında daha önce hiç dalış yapmamış çeşitli yaş gruplarından 98 kadın dalış eğitimi alarak, ilk kez su altına dalış yaptı. Side Limanı’ndan tekneyle açılan kadınlara, proje yürütücüsü Gaye Dülger tarafından yapacakları ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Adayların su altında nasıl davranmaları gerektiğini söyleyen Dülger, eğitimcilerin çok profesyonel olduğunu belirterek, talimatlara mutlaka uyulması gerektiğini vurguladı. Bilgilendirmenin ardından 8’li, 10’lu gruplar halinde eğitmenler tarafından dalış malzemeleri takılan kadınlar ilk kez su altına dalış yaptı.

Dalış sırasında Side Su Altı Müzesi’ni de ziyaret eden adaylar heyecanlı anlar yaşadı. Projenin ilkinin 2019 yılında Marmaris’te gerçekleştirildiğini söyleyen profesyonel dalgıç eğitmeni, dalsinkizlar.com internet sitesi yöneticisi ve proje yürütücüsü Gaye Dülger, ‘‘İlk Marmaris’te yaptığımız etkinliğimize 40 kadın katılmıştı ve bu Avrupa’nın en büyüğü olmuştu. 2019’dan sonra araya salgın girince ikincisini bu sene düzenleyebiliyoruz. Amacımız ülkemizde kadın dalgıç sayısını artırmak ve denizlerdeki kirliliğe dikkati çekmek’’ diye konuştu.

Projeye Adıyaman’dan katılan depremzede Gülistan Pulat, depremin ardından yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri açısından bu etkinliğin yararlı olduğunu söyledi. Deprem nedeniyle kapalı alan korkusu yaşadığını belirten Pulat, ‘‘Daha önce hiç dalış yapmadım. Başta korktum. Eğitmenimin gözlerine bakınca korkum biraz azaldı. Dalış yaptığımızda korkum geçti. Aşağısı çok güzeldi’’ dedi.