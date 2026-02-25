98. Oscar Ödül Töreni Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

98. Oscar Ödül Töreni hangi kanalda yayınlanacak? sorusu sinemaseverlerin gündeminde. Dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Oscar Ödülleri, bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. 16 Mart gecesi gerçekleşecek törenin canlı yayın bilgileri ve tekrar yayınına ilişkin detaylar netleşti.

98. OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

98. Oscar Ödül Töreni, 16 Mart gecesi saat 02.00’de canlı olarak yayınlanacak. Türkiye saatiyle gece yarısını geçen saatlerde başlayacak olan tören, sinema dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirecek.

OSCAR 2026 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

“Oscar 2026 hangi kanalda?” sorusunun yanıtı belli oldu. 98. Oscar Ödül Töreni, Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak. Platform, töreni anbean izleyicilerle buluşturacak.

Töreni canlı izleyemeyenler için ise önemli bir detay var. Programın Türkçe çevirili tekrar yayını 17 Mart’ta NOW’da ekrana gelecek. Böylece Oscar töreni hem dijital platformda canlı hem de televizyon ekranında tekrar yayınıyla izlenebilecek.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ ADAYLARI

# Film 1 Bugonia 2 F1 3 Frankenstein 4 Hamnet 5 Marty Supreme 6 One Battle After Another 7 The Secret Agent 8 Sentimental Value 9 Sinners 10 Train Dreams

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ ADAYLARI

# Yönetmen Film 1 Paul Thomas Anderson One Battle After Another 2 Ryan Coogler Sinners 3 Josh Safdie Marty Supreme 4 Joachim Trier Sentimental Value 5 Chloe Zhao Hamnet

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ ADAYLARI

# Oyuncu Film 1 Jessie Buckley Hamnet 2 Rose Byrne If I Had Legs I'd Kick You 3 Kate Hudson Song Sung Blue 4 Renate Reinsve Sentimental Value 5 Emma Stone Bugonia

OSCAR TÖRENİNİ KİM SUNACAK?

98. Oscar Ödül Töreni’nin sunuculuğunu, Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek. O'Brien, geçen yılın ardından ikinci kez Oscar törenini sunacak.

Ayrıca Emmy ödüllü canlı yayın programı yapımcıları Raj Kapoor ve Katy Mullan üst üste üçüncü kez yürütücü yapımcı olarak görev alacak. Jeff Ross ile Mike Sweeney ise ikinci kez yapımcı olarak yer alacak. Mike Sweeney aynı zamanda metin yazarı olarak da görev yapacak.

OSCAR ADAY FİLMLERİ NEREDE İZLENEBİLİR?

Platformda, “En İyi Animasyon Filmi” dalında aday gösterilen Elio ile aynı kategoride aday olan Zootopia 2 izlenebilecek. Ayrıca kostüm tasarımı ve görsel efekt dallarında adaylık elde eden Avatar: Ateş ve Kül de Disney+’ta yer alıyor.

Oscar Ödülleri adaylarının tam listesine Akademi’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

