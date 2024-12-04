99 okula din görevlisi atandı

İlayda SORKU

Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında İzmir Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ilçedeki 99 okulda imam, hatip, vaiz, müezzin ve kuran kursu öğreticisi görevlendirmeleri yapıldı.

Görevlendirmelerin tamamı AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın adını taşıyan Bilal Saygılı Camii’nden yapıldı. 99 görevlendirmenin 60’ının ilkokul ve ortaokullara yapılması da dikkat çekti.

Hayata geçirilen uygulamaların, öğrencilerin zihinsel gelişim süreçlerine ve pedagoji bilimine aykırı olduğunu vurgulayan Eğitim-Sen İzmir 4 Nolu Şube Yürütme Kurulu’nun açıklamasında, “Okul içinde ve dışında yapılan dini içerikli, toplu namaz etkinlikleri ve öğrencilere mezarlık temizletilmesi gibi etkinlikler çocukların zihinsel gelişimi açısından sakıncalıdır. Sınıflarda dini içerikli etkinlikler (sınıflarda Kâbe ve mezar maketleriyle yapılan etkinlikler) laik eğitime ve eğitim-öğretimin amaçlarına temelden aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "eğitim sistemi belli bir dinin ve mezhebin kurallara göre biçimlendirilmek kabul edilemez" denildi.

ÇEDES 2023 yılında MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirildi. Proje kapsamında bugüne kadar başta İzmir, Eskişehir ve Kırklareli olmak üzere ülkedeki birçok şehirdeki okullara imam atandı.