99 yaşındaki kadının nüfus işlemleri evinde yapıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesinde yaşayan ve evinden çıkamayacak durumda olan 99 yaşındaki Ayşe Akın’ın resmi işlemleri, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ tarafından evinde gerçekleştirildi.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ yaşlı ve daireye gelemeyecek vatandaşların işlerini evlerine giderek tamamlıyor.

Mesai bitiminde yaşlı ve nüfus müdürlüğüne gelemez durumda olan vatandaşları kendi imkanları ile evlerinde nüfusla ilgili işlemlerini tamamlayan Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ bu kez de Sarıgöl Aşağıkoçaklar Mahallesinde yaşayan 99 yaşındaki Ayşe Akın’ın evine giderek işlemlerini tamamladı.

Kırdağ, "İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüze gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın resmi iş ve işlemlerini tamamlamak üzere ev ziyaretlerimize devam ediyorum. 99 yaşındaki Ayşe Akın’a sağlıklı günler diliyorum" dedi.