9’uncu Kadıköy Plak Günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 6-7 Eylül’de dokuzuncusu düzenlenecek Plak Günleri, geçen mart ayında yaşamını yitiren usta sanatçı Edip Akbayram anısına gerçekleştirilecek. Kalamış Atatürk Parkı Etkinlik Alanı’ndaki organizasyonda, İstanbul’un birçok noktasından plak dükkanları stant açacak; koleksiyonerler ve müzik tutkunları bir araya gelecek.

Plakseverlerin pek çok eski ve yeni plağa erişim imkanı bulabileceği etkinlikte konser, söyleşi, imza günleri ve DJ performansları da yer alacak.

EDİP AKBAYRAM’A ÖZEL SÖYLEŞİ

Etkinliğin ikinci günü olan 7 Eylül Pazar günü 16.30 ile 17.30 saatleri arasında müzisyen Metin Özülkü ve müzik yazarı Murat Meriç’in katılımıyla “Anadolu Rock’ın Anadolulu Yıldızı: Edip Akbayram” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Akbayram’ın sevilen şarkıları eşliğinde plak stantlarını gezebilecek.

İKİ GÜN BOYUNCA DJ PERFORMANSLARI

Kadıköy Plak Günleri kapsamında iki gün boyunca keyifli DJ performansları müzikseverlerle buluşacak. Deniz Bankal, Volkan Judocu, Kaan Düzarat, Agop Çekmen, Murat Meriç ve Grand Bazaar (Romain & Gül) gibi isimler festivalde sahne alacak. Ayrıca, uluslararası ilişkiler alanında akademik çalışmalarıyla tanınan görme engelli akademisyen Prof. Dr. Alper Kaliber de plak seçkileri ile bir performans gerçekleştirecek.

ÜNLÜ SANATÇILARLA İMZA GÜNLERİ

Etkinlikte; Şevval Sam, “Mavi Sakal”, Sibel Alaş, Jale, Hazal, Erdal Çelik’ten oluşan “Şimdi 90’lar” grubu, “Mojave” ve “Jakuzi” imza günlerinde hayranlarıyla bir araya gelecek. Ayrıca Anadolu Pop grubu “Miskinler”, 6 Eylül Cumartesi saat 20.00’de sahne alacak.

RİNG SEFERLERİ

Kadıköy Belediyesi, 9. Kadıköy Plak Günleri için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Ringler; 6 Eylül Cumartesi günü saat 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00’da Söğütlüçeşme Metrobüs önü ile Kadıköy Rıhtım Haldun Taner Sahnesi önü duraklarından hareket edecek. 7 Eylül Pazar günü ise saat 13.00, 15.00 ve 17.00’de aynı noktalardan seferler yapılacak. Festival, 6-7 Eylül'de 12.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Program takvimi ise şöyle:

6 Eylül Cumartesi

-12.00 Giriş

-13.00–14.30 DJ Kenan Kocaaslan

-14.30–16.30 DJ Deniz Bankal

-16.30–18.00 DJ Volkan Judocu

-18.00–19.30 DJ Kaan Düzarat

-18.00–19.00 İmza: Şevval Sam

-20.00–22.00 Konser: Miskinler

7 Eylül Pazar

-12.00 Giriş

-13.00–14.30 DJ Alper Kaliber

-14.30–16.00 DJ Agop Çekmen

-16.30–17.30 Söyleşi: Anadolu Rock’ın Anadolulu Yıldızı Edip Akbayram

-17.30–19.00 DJ Murat Meriç

-19.00–20.30 DJ set: Grand Bazaar (Romain & Gül)

-22.00 Kapanış

İmza Günleri

-15.00–16.00 Jakuzi

-15.00–16.00 Şimdi 90’lar (Sibel Alaş, Jale, Hazal, Erdal Çelik)

-17.30–18.30 Mojave

-18.30–19.30 Mavi Sakal