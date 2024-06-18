Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

9’uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kayseri’de bayram ziyareti için anneannesine giden 7 yaşındaki Hamza Berk, 9’uncu kattaki evin salon penceresinden zemine düştü. Hastanede tedaviye alınan küçük çocuk, bugün yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 18.06.2024 11:59
  • Giriş: 18.06.2024 11:59
  • Güncelleme: 18.06.2024 12:01
Kaynak: DHA
9’uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kayseri’de 9’uncu kattan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

Hamza Berk Y., tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan çocuğun cenazesi, bugün kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.

Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini dün ziyarete giden ve evin salon penceresinden zemine düşen Hamza Berk Y., ağır yaralanmıştı.

BirGün'e Abone Ol