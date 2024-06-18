9’uncu kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Kayseri’de bayram ziyareti için anneannesine giden 7 yaşındaki Hamza Berk, 9’uncu kattaki evin salon penceresinden zemine düştü. Hastanede tedaviye alınan küçük çocuk, bugün yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
Kayseri’de 9’uncu kattan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.
Hamza Berk Y., tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan çocuğun cenazesi, bugün kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.
Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini dün ziyarete giden ve evin salon penceresinden zemine düşen Hamza Berk Y., ağır yaralanmıştı.