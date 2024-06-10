9’uncu Yargı Paketi bu hafta Meclis’te

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurul’da, 9. Yargı Paketi taslağının bu hafta Meclis’e sunulacağı öğrenildi. Taslağa göre, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hapis cezası ile cezalandırılacak. “Yeni tip casusluk suçu” oluşturarak pek çok STK, gazeteci ve araştırmacıyı zan altında bırakma riski barındıran ‘etki ajanlığı’ maddesinde bazı ifadelerin değiştirildiği öğrenildi.

ANKA’nın haberine göre Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon da yarın toplanacak.

Komisyonda başkanlık sunuşunun ardından “Kamu Denetçiliği Kurumu 2023 Yıllık Raporu” görüşülecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise çarşamba günü toplanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ‘‘Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi” durumu ile ilgili komisyonu bilgilendirecek. TBMM’de salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesi nedeniyle CHP’nin grup toplantısı bu hafta salı günü yapılmayacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MECLİS’TE

AKP’nin Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi’ni de bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunması bekleniyor. Taslağa göre; öğretmen adaylarına akademi öncesi güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılacak. Öğretmen adayları, akademide eğitim gördükleri süre boyunca aylık ücret alacak, sigortaları bakanlık tarafından karşılanacak.

Yasa dışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak; bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağışta bulunmak, para toplamak veya kişileri bağışta bulunmaya zorlamak, akademiden çıkarılmayı gerektiren davranışlar arasında yer alacak. Uygulamalı derslerde başarısız olan öğretmen adaylarının akademiyle ilişiği kesilecek. Öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazereti hariç, 3 yıl süreyle başka yere atanamayacak.