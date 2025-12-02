A Haber'den alt banttan verdiği "Sayın Abdullah Öcalan" ifadesiyle ilgili açıklama

A Haber yayın akışı esnasında alt banttan verdiği "Sayın Abdullah Öcalan" ifadesine dair sosyal medyadan açıklama yayımladı. Yayımladığı açıklamada ifadenin doğrudan geldiği gibi paylaşıldığını, sehven yapıldığı söylendi.

A Haber'in paylaşımı şöyle:





Kamuoyunun dikkatine,

Bugün DEM Parti Basın Bürosu tarafından, parti heyetinin İmralı ziyaretiyle ilgili gazetecilere bir basın bilgilendirmesi paylaşılmıştır. Söz konusu basın notu haber merkezimize ulaştığında, alt bantta sehven olduğu şekliyle yayınlanmıştır. Durum fark edilir edilmez ilgili alt bant yayından derhal kaldırılmıştır. Kamuoyunun ve değerli izleyicilerimizin bilgisine saygıyla sunarız.