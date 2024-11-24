A Milli Basketbol Takımı, 1041. maçına çıkacak

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Macaristan'ı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1041. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 88 yıllık süreçte 1040 karşılaşma yaptı.

Söz konusu müsabakaların 535'ini kazanan Türkiye, 504'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 78. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 77 müsabaka yaptı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 38 galibiyet, 39 mağlubiyetle ayrıldı.