A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket'te finale yükseldi
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek namağlup finale yükseldi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Arena Riga'da oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı.
Birinci periyotu 26-16 ikinci periyotu 49-31 ve üçüncü periyotu 72-51 üstün kapatan A Milli Erkek Basketbol Takımı dördüncü ve son periyotta Yunanistan’ı 94-68 yenerek adını finale yazdırdı.
A Milli Takım, 14 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de Almanya ile finalde karşılaşacak.