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A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'a karşı oynadığı maçlarda üstün

Ajans Haberleri
  • 24.11.2024 11:01
  • Giriş: 24.11.2024 11:01
  • Güncelleme: 24.11.2024 11:02
Kaynak: AA
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'a karşı oynadığı maçlarda üstün

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.

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