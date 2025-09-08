A Milli Basketbol Takımı, Polonya maçına hazır

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
RİGA (AA) - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında yarın Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda ise İsveç'i eleyen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'da yapılan idmana tüm oyuncular katıldı.

Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

Türkiye-Polonya müsabakası, yarın saat 17.00'de başlayacak.

