A Milli Basketbol Takımı, Polonya maçına hazır
Kaynak: AA
RİGA (AA) - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında yarın Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.
A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda ise İsveç'i eleyen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'da yapılan idmana tüm oyuncular katıldı.
Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.
Türkiye-Polonya müsabakası, yarın saat 17.00'de başlayacak.