A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda 2’de 2 yaptı

Türkiye-Çekya: 92-78

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Arena Riga

HAKEMLER: Antonio Conde, Lorenzo Baldini, Josip Jurcevic

TÜRKİYE: Cedi Osman 21, Kenan Sipahi 6, Alperen Şengün 23, Shane Larkin 5, Şehmus Hazer 4, Furkan Korkmaz 7, Adem Bona 6, Ercan Osmani 16, Ömer Faruk Yurtseven 2, Sertaç Şanlı 2, Onuralp Bitim

ÇEKYA: Zidek 9, Hruban, 7, Peterka 23, Bohacik 8, Sehnal 9 Krivanek 4, Krejci 3, Kriz 4, Balint, Svoboda 2, Kyzlink 9

1’İNCİ PERİYOT: 21-27

DEVRE: 45-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-62

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Çekya’yı 92-78 mağlup etti.

Maçın ilk periyodunu 21-27 geride kapatan A Milli Takım ilk yarıyı 45-37 önde bitirmeyi başardı.

3’üncü periyodu da 72-62 önde tamamlayan ay-yıldızlı takım parkeden 92-78 galip ayrılarak şampiyonadaki 2’nci maçını da kayıpsız geçti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayı, 12 ribaund ve 9 asistlik performansla double-double yapan Alperen Şengün olurken Cedi Osman da 21 sayı üretti