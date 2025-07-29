A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklara başladı
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.
27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.
Ay-yıldızlılar İtalya’nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarını kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.
Millilerin Bormio’daki kampı 5 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.
A Erkek Milli Takımın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şu şekilde:
7 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi
20.00 Türkiye-Litvanya
Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15 - 16 Ağustos)
15 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya)
18.00 Almanya-Türkiye
16 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya)
18.00 - 20.45 3.’lük Maçı - Final Maçı
20 Ağustos 2025 - Twinsbet Arena
19.30 Litvanya-Türkiye
23 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi
20.00 Türkiye-Karadağ