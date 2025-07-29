A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklara başladı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.

27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlılar İtalya’nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarını kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.

Millilerin Bormio’daki kampı 5 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

A Erkek Milli Takımın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şu şekilde:



7 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi

20.00 Türkiye-Litvanya



Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15 - 16 Ağustos)

15 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya)

18.00 Almanya-Türkiye



16 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya)

18.00 - 20.45 3.’lük Maçı - Final Maçı



20 Ağustos 2025 - Twinsbet Arena

19.30 Litvanya-Türkiye



23 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi

20.00 Türkiye-Karadağ