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A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklara başladı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2025 19:28
  • Giriş: 29.07.2025 19:28
  • Güncelleme: 29.07.2025 19:28
Kaynak: İHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklara başladı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.
27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, Bormio kampında hazırlıklarına başladı.
Ay-yıldızlılar İtalya’nın Bormio kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlarını kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.
Millilerin Bormio’daki kampı 5 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.
A Erkek Milli Takımın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

7 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi
20.00 Türkiye-Litvanya

Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15 - 16 Ağustos)
15 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya)
18.00 Almanya-Türkiye

16 Ağustos 2025 - SAP Garden (Almanya)
18.00 - 20.45 3.’lük Maçı - Final Maçı

20 Ağustos 2025 - Twinsbet Arena
19.30 Litvanya-Türkiye

23 Ağustos 2025 - Basketbol Gelişim Merkezi
20.00 Türkiye-Karadağ

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