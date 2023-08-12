A Milli Erkek Basketbol Takımı, Olimpiyat Ön Elemeleri’ne galibiyetle başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında İzlanda’yı 99-72 mağlup ederek ön elemelere galibiyetle başladı. Milli takımda oyuna giren 12 oyuncu da skora katkı verdi.



Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Türkiye, Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5’iyle başladı. İzlanda’nın ilk 5’i ise Aegir Steinarsson, Jon Axel Gudmundsson, Elvar Fridriksson, Styrmir Thrastarson ve Tryggvi Hlinason’dan oluştu. Türkiye, karşılaşmaya Şehmus Hazer ve Furkan Korkmaz’dan bulduğu sayılarla 4-0 başladı. İlk dakikanın ardından hücumda sayı bulmakta zorlanan Türkiye, Hlinason ve Thrastarson’u durduramayınca ilk 5 dakikada 4 sayı farkla geride kapattı: 6-10. Ergin Ataman’ın aldığı molanın ardından rakip pota altında etkili olan milli takım, son 2 dakikaya 17-15 girdi. Son bölümde de üstünlüğünü koruyan milliler, ilk periyodu 20-17 önde kapattı.

İkinci periyoda etkili başlayan milli takım, farklı oyunculardan bulduğu skor katkısıyla farkı 7 sayıya kadar çıkardı ve bitime 8:06 kala rakibine molayı aldırdı: 27-20. İlerleyen bölümde farkı daha da açan milli takım, periyodun bitimine 4:25 kala Kenan Sipahi’den bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 15’e kadar çıkardı: 37-22. Kalan bölümde farkı daha da açan milliler, ilk yarıyı 54-31 önde tamamladı.

3’üncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken periyodun ilk 5 dakikasını milli takım, 66-42 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde Furkan Korkmaz ile etkili olan Türkiye, son periyoda 27 sayı farkla 78-51 önde girdi.

Son periyotta da farkı koruyan Türkiye, karşılaşmadan 99-72 galip ayrılarak ön elemelere galibiyetle başladı.

Türkiye, gruptaki 2’nci maçında yarın saat 20.45’te Bulgaristan ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

BAKAN BAK, KARŞILAŞMAYI YKS BİRİNCİLERİYLE İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye ile İzlanda arasında oynanan karşılaşmada tribünde yer alarak milli takımı yalnız bırakmadı. Bakan Bak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) birinci olan öğrencilerle birlikte karşılaşmayı tribünde takip etti.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇTA KAZANAN UKRAYNA

A Milli Basketbol Takımı’nın yer aldığı C Grubu’nda oynanan diğer karşılaşmada ise gülen taraf Ukrayna oldu. Ukrayna, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bulgaristan’ı normal süresi 68-68 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda 80-71 mağlup ederek ön elemelere galibiyetle başladı.