A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 EuroBasket aday kadrosu belli oldu

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın kamp kadrosu açıklandı.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 24 Haziran - 8 Temmuz tarihlerinde hazırlık kampı gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlılar, çalışmalarına 24 Haziran Pazartesi günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde İstanbul’da başlayacak. 24 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da çalışmalarını gerçekleştirecek milliler, 27 Haziran Perşembe günü Filipinler ile karşılaşacak. 2 Temmuz’da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa’ya gidecek 12 Dev Adam, son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’da turnuvaya katılarak çalışmalarını noktalayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024’te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024’te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılarımız B Grubu’ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025’te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025’te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.



Ay-yıldızlıların 16 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi, Doğuş Özdemiroğlu (A. Efes), Can Korkmaz, Muhsin Yaşar (Darüşşafaka), Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç (Fenerbahçe), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (P. Karşıyaka), Göktuğ Baş (Samsunspor), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom), Ömer Can İlyasoğlu (Mega Soccerbet)