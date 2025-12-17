Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

A Milli Erkek Futsal Takımı, özel maçta Arnavutluk'a 5-1 yenildi

Ajans Haberleri
  • 17.12.2025 19:30
  • Giriş: 17.12.2025 19:30
  • Güncelleme: 17.12.2025 19:30
Kaynak: AA
A Milli Erkek Futsal Takımı, özel maçta Arnavutluk'a 5-1 yenildi

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Futsal Takımı, özel maçta karşılaştığı Arnavutluk'a 5-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de Arnavutluk ile karşılaştı.

Milliler, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yapılan maçı 5-1 kaybetti. Türkiye'nin tek golünü Adem Küçükkartal kaydetti.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile yarın bir özel maç daha oynayacak.

BirGün'e Abone Ol