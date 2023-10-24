A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara'da kampa girdi

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile iki maç yapacak A Milli Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek hazırlık kampı 30 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek milli takım, 30 Ekim'de maçın oynanacağı Sakarya'ya geçecek.

A Milli Takımı'nın İtalya ile 1 Kasım Çarşamba günü oynayacağı ilk maç Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Milli Takım 3 Kasım'da ise ikinci maç için İtalya'ya hareket edecek.