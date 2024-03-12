A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girdi
Kaynak: AA
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı Ankara'da başladı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, çalışmalarını 17 Mart'a kadar Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdürecek.
Başantrenör Daniel Gordo yönetimindeki milli takımın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Kaleci: Taner Günay, Enis Yatkın, Ata Yetkinoğlu
Sol kanat: Samet Kanberoğlu, Yaşar Erdem Ateş, Oğulcan Güney
Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan, Halil İbrahim Öztürk, Baran Nalbantoğlu, Yakup Yaşar Simsar
Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Onur Ersin, Ali Emre Babacan
Sağ oyun kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Can Çelebi
Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu, Alperen Arabacı
Pivot: İlkan Keleşoğlu, Koray Ayar, Alper Aydın, Ediz Aktaş