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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girdi

Ajans Haberleri
  • 12.03.2024 14:03
  • Giriş: 12.03.2024 14:03
  • Güncelleme: 12.03.2024 14:03
Kaynak: AA
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girdi

 A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı Ankara'da başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, çalışmalarını 17 Mart'a kadar Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdürecek.

Başantrenör Daniel Gordo yönetimindeki milli takımın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Taner Günay, Enis Yatkın, Ata Yetkinoğlu

Sol kanat: Samet Kanberoğlu, Yaşar Erdem Ateş, Oğulcan Güney

Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan, Halil İbrahim Öztürk, Baran Nalbantoğlu, Yakup Yaşar Simsar

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Onur Ersin, Ali Emre Babacan

Sağ oyun kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Can Çelebi

Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu, Alperen Arabacı

Pivot: İlkan Keleşoğlu, Koray Ayar, Alper Aydın, Ediz Aktaş

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