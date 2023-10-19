A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası yolunda "kaza" istemiyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı​​​​​​​ Başantrenörü Okan Halay, Avrupa ve dünya şampiyonasında yer almak için çok çalıştıklarını söyledi.

Başantrenör Halay ile milli hentbolcu Ali Emre Babacan, hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Oyunculuk dönemimde iki kez bir gol averajla Avrupa şampiyonasının ucundan döndüklerini hatırlatan Halay, "Bir ilki başararak dünya ve Avrupa şampiyonasına gitmek istiyoruz. Kısa vadede 2025 Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz." dedi.

Milli takımın 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kıl payı kaçırdığını belirten Halay, şöyle devam etti:

"Bir galibiyet bizi 2024 Avrupa Şampiyonası'na götürebilirdi. Maalesef son iki maçta iyi oyun oynamamıza rağmen bunu başaramadık. Ancak takım anlamında çok büyük kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyorum. O maçların yansımasını bu dünya şampiyonasının elemelerinde göreceğiz. İyi bir oyuncu ekibiyle gerçekten yoğun çalışıyoruz. Kulüplerimizin çalışmalarının bu sene çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Ligimizin kalitesinin de arttığını düşünüyorum. Ligin kalitesi arttıkça oyuncuların da kalitesi artacak bu da milli takım performansına yansıyacaktır. İnşallah dünya şampiyonası ilk eleme maçımız İtalya karşısında istediğimiz sonucu alırız."