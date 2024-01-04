A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Daniel Gordo dönemi başladı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Daniel Gordo getirildi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo için Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın son dönemde bir gelişim sürecine girdiğini belirterek, "Farklı hedeflerimiz var, kasım ayına kadar resmi maçımız olmayacak, Avrupa Şampiyonası finallerine gidebilmek için önümüzde uzun bir hazırlık dönemi olacak.

Burada ekolüne, tecrübesine çok güvendiğimiz sevgili Daniel Gordo ile uzun zamandır yaptığımız görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya vardık. Türk hentboluna farklı bir nefes getireceğine, farklı bir enerji getireceğine inanıyorum. İnşallah çok önemli başarılar elde edeceğiz. Geçmişte milli takımlarımızda görev yapan hocalarımıza ve Okan Halay hocamıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kılıç, yapılan anlaşmayla ilgili olarak ise "Daniel Gordo ile anlaşmamız 1,5 yıllık, artı bir yılı daha var. Aynı tutku ve hedeflere bakabilmek için önümüzde önemli bir fırsat var. Türkiye'nin olmazsa olmazı Avrupa ve dünya şampiyonası finallerinde yer almak. Biz bunu başaracak güçteyiz. Bütün dünyanın kabul ettiği bir İspanyol hentbol ekolü var, Daniel ile bu işi başaracağız. Bu anlaşmanın ülke hentboluna faydası olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.