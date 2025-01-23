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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Daniel Gordo Rios dönemi sona erdi

Ajans Haberleri
  • 23.01.2025 10:37
  • Giriş: 23.01.2025 10:37
  • Güncelleme: 23.01.2025 10:37
Kaynak: AA
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Daniel Gordo Rios dönemi sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan İspanyol Daniel Gordo Rios ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "4 Ocak 2024'ten bu yana Erkek Milli Hentbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten Daniel Gordo Rios ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Milli takımımıza kattığı değerli katkılar, emeği ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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