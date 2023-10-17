A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İtalya maçları kamp kadrosu açıklandı
2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı, 23-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da kamp yapacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın, Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı hazırlık kampı kadrosu açıklandı.
Okan Halay yönetimindeki milli takımın, aday kadrosu şöyle:
"Coşkun Göktepe, Mehmet Emre, Taner Günay, Enis Harun Hacıoğlu, Samet Kanberoğlu, Ali Emre Babacan, Baran Nalbantoğlu, Doruk Pehlivan, Fatih Çalkamış, Atakan Şirin, Eray Karakoç, Halil İbrahim Öztürk, Ozan Erdoğan, Ramazan Döne, Eyüp Arda Yıldız, Durmuş Ali Tınkır, Çetin Çelik, Görkem Biçer, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk, İlkan Keleşoğlu, Koray Ayar."