A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükseldi

A Mill Erkek Tenis Takımı, Meksika’yı mağlup ederek Davis Cup Dünya Grubu 1’e yükseldi.

TED Spor Kulübü Tesisleri’nde, Brooks Brothers sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın ikinci ve son gününde çiftlerde Ergi Kırkın ve Yankı Erel ikilisi, Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çifti ile karşı karşıya geldi.

Milli tenisçiler, 1 saat 43 dakika süren müsabakadan 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 galip ayrıldı.

Organizasyonun ilk gününde oynanan iki maçı da kazanan Türkiye, Meksika karşısında skoru 3-0’a getirdi ve Davis Cup Dünya Grubu 1’e yükseldi.