A Milli Erkek Voleybol Takımı çeyrek finalde Polonya karşısında
2025 Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası’nda 4’te 4 yapan A Milli Takım, çeyrek finalde dünya 1 numarası Polonya ile TSİ 15.00’te karşılaşacak. Maç TRT 1’den canlı yayınlanacak.
Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün yarı final için sahaya çıkıyor.
Milli Takım, ilk kez yükseldiği çeyrek final maçında 24 Eylül Çarşamba (bugün) TSİ 15.00'de dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak.
Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Milli takım, rakibini elemesi halinde yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
OYUNCU KADROSU
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu