A Milli Erkek Voleybol Takımı çeyrek finalde Polonya karşısında

2025 Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası’nda 4’te 4 yapan A Milli Takım, çeyrek finalde dünya 1 numarası Polonya ile TSİ 15.00’te karşılaşacak. Maç TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Spor
  • 24.09.2025 08:23
  • Giriş: 24.09.2025 08:23
  • Güncelleme: 24.09.2025 09:19
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: tvf.org

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün yarı final için sahaya çıkıyor.

Milli Takım, ilk kez yükseldiği çeyrek final maçında 24 Eylül Çarşamba (bugün) TSİ 15.00'de dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Milli takım, rakibini elemesi halinde yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

OYUNCU KADROSU

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

