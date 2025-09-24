A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya'ya kaybederek turnuvaya veda etti
Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, dünya 1 numarası Polonya'ya 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
Milli Takım, Filipinler'in başkenti Manila'daki SM Mall of Asia Arena'da oynanan maçta rakibine 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle mağlup oldu.
G Grubu'nu Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.
Yarı finale yükselen Polonya, bu turda İtalya ile finale çıkma mücadelesi verecek.