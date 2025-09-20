A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turunda Hollanda ile karşılaşan Türkiye, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Böylece Türkiye Erkek Voleybol takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.