A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Manila’daki 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde Polonya-Kanada eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.
Son 16 turunda Hollanda ile karşılaşan Türkiye, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
Böylece Türkiye Erkek Voleybol takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.