A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’na galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası’ndaki ilk maçında Japonya’yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

Smart Araneta Coliseum’daki karşılaşmada Türkiye, setleri 25-19, 25-23 ve 25-19’luk skorlarla kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, şampiyona tarihinde 1956, 1966, 1998 ve 2022’nin ardından 5'inci kez yer aldığı organizasyona galibiyetle başlamış oldu.

Milli Takım, gruptaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü Libya ile üçüncü mücadelesini ise 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile oynayacak.