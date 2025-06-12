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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Hollanda'yla karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 12.06.2025 15:25
  • Giriş: 12.06.2025 15:25
  • Güncelleme: 12.06.2025 15:25
Kaynak: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Hollanda'yla karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında yarın Hollanda'yla karşılaşacak.

Millilerin Çin'in Şian kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk ayağı kapsamında Hollanda ile yapacağı karşılaşma, Qujiang Spor Kompleksi'nde TSİ 15.30'da başlayacak.

A Milli Takım, organizasyonun ilk karşılaşmasında Sırbistan'a 12-25, 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi.

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