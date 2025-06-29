A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa'ya 3-0 mağlup oldu

Türkiye - Fransa: 0-3

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Arena Burgas

HAKEMLER: Nicolas Casado (Arjantin), David Fernandez Fuentes (İspanya)

TÜRKİYE: Mirza, Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Berkay (L) (Gökçen, Ahmet, Can)

FRANSA: Magnin, Faure, Clevenot, Huetz, Brizard, Pothron, Ramon (L) (Chinenyeze, Louati, Rossi)

SETLER: 20-25, 18-25, 19-25

SÜRE: 1 saat 10 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan'da mücadele ettiği 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 16-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Japonya etabında ABD, Almanya ve Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.

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