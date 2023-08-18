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A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'ı yendi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.

Ajans Haberleri
  • 18.08.2023 22:47
  • Giriş: 18.08.2023 22:47
  • Güncelleme: 18.08.2023 22:47
Kaynak: AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'ı yendi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakadan ay-yıldızlılar, 26-24, 25-22, 17-25, 14-25 ve 15-12'lik setlerle galip ayrıldı.

Milliler, son hazırlık maçında yarın saat 15.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda bir kez daha Sırbistan ile karşılaşacak.

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